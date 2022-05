Missiles nord-coréens : Séoul, Tokyo et Washington publient un communiqué conjoint

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont publié, samedi dernier, un communiqué conjoint dénonçant la provocation de la Corée du Nord. Un fait exceptionnel étant donné que les trois parties n'ont pas eu une discussion préalable.Le document signé par les ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères condamne le lancement des missiles nord-coréens, manifeste la volonté des trois partenaires de renforcer leur coopération pour la dénucléarisation de la péninsule et réaffirme qu’ils sont ouverts au dialogue avec Pyongyang, sans conditions préalables.Le texte souligne en même temps l’importance de cette alliance trilatérale en évoquant les récents exercices conjoints effectués entre les armées sud-coréenne et américaine et entre les Etats-Unis et le Japon.Le président américain Joe Biden a également appuyé cette perspective dans son discours lors de la cérémonie de remise de diplôme de l’école américaine des officiers de la Marine en désignant la consolidation de l’alliance comme l’une des mesures les plus importantes de sa politique étrangère.Les trois chefs de la diplomatie ont aussi exprimé leur « profond regret » suite à l’échec du Conseil de sécurité de l’Onu d’adopter une nouvelle résolution contre le régime de Kim Jong-un en raison du veto de la Chine et de la Russie.De son côté, Washington a infligé des sanctions contre une personne de nationalité nord-coréenne et trois établissements russes qui auraient aidé la Corée du Nord à développer son programme balistique.