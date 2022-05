COVID-19 : le nombre de nouveaux cas atteint son plus bas niveau depuis quatre mois

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 6 139 nouvelles infections au COVID-19 ont été enregistrées en Corée du Sud. Le chiffre est le plus bas depuis 131 jours et il s’agit d’un niveau similaire à celui du début de la vague du variant Omicron.Le nombre journalier de décès a également chuté à neuf, et celui de patients en état critique poursuit sa baisse depuis fin mars s’élevant à 178. Le taux de létalité est toujours de 0,13 %.Dans ce contexte, à partir du 1er janvier, les étrangers en provenance de certaines nations qui arrivent aux aéroports de Jeju et de Yangyang n’auront plus besoin de visa pour entrer au pays du Matin clair. Ce n’est pas tout. Les procédures après l’entrée dans le territoire seront aussi assouplies. Le test PCR, par exemple, à faire obligatoirement sous 24 heures après l’atterrissage, pourra être effectué entre 1 à 3 jours après l’arrivée. Les enfants de moins de 12 ans non-vaccinés seront exemptés de confinement s’ils viennent avec des adultes qui ont accompli leur vaccination.Vaccination, justement. Jusqu’à présent, 86,9 % de la population sud-coréenne ont reçu deux doses de sérum, et 64,9 % trois injections. 28,5 % des plus de 60 ans se sont fait administrer la quatrième dose.Parmi les habitants du pays du Matin clair qui ont leur schéma vaccinal complet, 26 % ont été contaminés. Car les anticorps produits grâce au vaccin diminuent après trois mois, tout comme l’immunité naturelle acquise à la suite d’une infection. C’est pourquoi les autorités sanitaires avertissent d'une potentielle nouvelle vague cet été.Contrairement aux adultes en bonne santé, les personnes âgées et celles souffrant d’une maladie sous-jacente sont conseillées de recevoir un rappel vaccinal chaque année en octobre. Le système immunitaire est composé d’anticorps et de cellules T. Le premier empêche le coronavirus d'infecter nos cellules, tandis que le second contribue à réduire les décès et les maladies graves et dure plus d’un an.