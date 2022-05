Ottawa demande à Séoul l’exportation d'obus pour soutenir Kyiv

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud examine la demande d’exportation de projectiles d’artillerie du Canada. Selon un responsable de l’armée sud-coréenne, Ottawa entend acheter 100 000 obus destinés à des canons de 155 millimètres afin de remplir on arsenal après avoir envoyé une quantité massive de ces munitions en Ukraine pour la soutenir dans la guerre contre la Russie. Si l'exécutif sud-coréen accepte de les vendre, Séoul viendrait donc en aide indirectement à Kyiv.Le mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réclamé à la Corée du Sud de fournir des armes, dans son discours donné au Parlement sud-coréen en visioconférence.Mais jusqu’à présent, le pays du Matin clair s’est montré sceptique quant à l’acheminement d'armes meurtrières. A la place, le gouvernement sud-coréen a livré d’autres équipements militaires comme des casques, des tentes et des fournitures médicales. Il a annoncé jeudi dernier lui envoyer des masques à gaz et des cartouches filtrantes pour aider à faire face aux éventuelles attaques chimiques ou nucléaires.