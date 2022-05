Flambée des prix : le gouvernement abaissera les tarifs du porc

Photo : YONHAP News

L’exécutif a mis la main à la pâte pour contrecarrer la flambée des prix. Choo Kyung-ho, qui est à la fois ministre des Finances et vice-Premier ministre à l'Economie, a dévoilé ce matin une panoplie de mesures pour stabiliser la vie du peuple.Tout d’abord, les droits de douane seront supprimés sur les principaux produits alimentaires. Sont concernés entre autres, le porc, l’huile, la farine de blé et les grains de café. Ce dispositif permettrait de diminuer jusqu’à 20 % les prix de revient de la viande porcine importée. Les aliments transformés comme le kimchi - le chou épicé et fermenté - et la pâte de piment appelée gochujang se verront exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée.La réduction de 30 % du droit d'accise sur les véhicules sera prolongée jusqu’à la fin de cette année. Quant au taux d’intérêt du prêt des frais de scolarité, il sera gelé à 1,7 % au deuxième semestre. Pour alléger la charge liée aux téléphones mobiles, les autorités publiques inciteront les opérateurs de la télécommunication à proposer des forfaits intermédiaires du réseau 5G à compter du troisième semestre de l’année.Côté immobilier, les impôts pour les propriétaires d’un seul appartement seront retournés au niveau de 2020. L’impôt sur la fortune et la taxe foncière globale seront appliqués sur les cours officiels de 2021. Les habitants qui acquièrent leur premier logement peuvent faire un prêt hypothécaire jusqu’à 80 % des tarifs. Le remboursement pourra être étalé jusqu’à 50 ans au maximum pour les jeunes et les nouveaux couples mariés. Cela leur permettra de baisser le montant mensuel à rembourser.Le gouvernement prévoit que ces mesures entraîneront un recul des recettes fiscales de 600 milliards de wons, soit 448 millions d’euros.