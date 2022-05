Ministère de la Défense : la Corée du Nord décrite comme « ennemi » dans un dernier manuel militaire

Photo : YONHAP News

« L’armée et le régime nord-coréens sont nos ennemis. » Le ministère sud-coréen de la Défense a fait inclure cette phrase dans le dernier manuel de formation de l’esprit des militaires, suivant l’orientation politique de la nouvelle administration de Yoon Suk-yeol.Ce livre distribué le 9 mai indique que la provocation nord-coréenne représente une menace à la sécurité nationale, et tant qu’il continue, Pyongyang reste l’ennemi de Séoul. Une partie de cet ouvrage est relayée toutes les semaines dans le journal militaire Kukbang Ilbo, et elle est utilisée sur la page dédiée à l’éducation idéologique des soldats la même semaine.Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a affiché, lors de son audition de confirmation, son intention de clarifier cette idée hostile envers la Corée du Nord auprès de l’armée.Par ailleurs, cette expression devrait être employée dans le livre blanc sur la défense 2022 qui sera publié cette année.