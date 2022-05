La cuisine bouddhiste coréenne charme les Parisiens

Photo : YONHAP News

La France retrouve son dynamisme, durement touchée ces deux dernières années avec la pandémie de COVID-19. Et de nombreux événements en présentiel sont de nouveau organisés dans l’Hexagone. De ce fait, la Foire de Paris et Taste of Paris, le festival des amoureux de la gastronomie, ont présenté la culture coréene.Sur place, des moines bouddhistes du pays du Matin clair ont dévoilé les charmes des plats typiques des temples. Leur stand a naturellement attiré les adeptes de la hallyu, la vague culturelle coréenne, mais pas que. En effet, de nombreux visiteurs novices ont été charmés par ces mets traditionnels venus de l’Orient. Ces curieux ont notamment apprécié les nouilles froides au lait de soja, qui leur rappellent le goût de la nature. Au total, 6 000 personnes sont venues à cette manifestation destinée à promouvoir le tourisme en Corée du Sud.D’après le moine Wongyeong, chargé de la promotion de la culture bouddhiste, tous les participants auraient compris que ce genre de plat était le meilleur pour la santé et l’environnement.Dans ce contexte, l’institut d’arts culinaires, le Cordon Bleu, a signé un contrat avec le Jogye, le principal ordre bouddhique sud-coréen. Leur partenariat consiste à exposer les plats des temples bouddhistes coréens et de les inclure dans leur cursus. Selon un responsable de cette école de cuisine française, les jeunes cuisiniers devraient apprendre comment les moines bouddhistes traitent les ingrédients végans. Leur philosophie et leur approche lors de la préparation des mets sont également des thèmes jugés importants.Dans le même temps, une exposition sur les défilés de lanternes a également eu lieu dans la capitale française. Cette reconstitution a été organisée pour fêter cet événement qui a été désigné comme patrimoine immatériel de l’Unesco en 2020.Ebahie devant autant de grâce, une visiteuse française a manifesté son souhait que les Français apprennent davantage les charmes traditionnels coréens.Alors que le développement durable de la Terre est devenu un enjeu majeur, les valeurs de la culture traditionnelle coréenne, dont le bouddhisme, sont pleinement appréciées. Selon le moine Seongkong, directeur chargé de la culture de l’ordre Jogye, le respect de la vie et de la nature aurait su conquérir le cœur des Occidentaux comme un nouveau choc culturel.Reste à savoir si la passion que suscite la culture pop sud-coréenne pourrait conduire à l’amour pour les facettes traditionnelles de la Corée.