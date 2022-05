J-2 des élections locales : la concurrences de plus en plus rude

Photo : YONHAP News

A deux jours des élections locales et législatives partielles en Corée du Sud, la majorité et l’opposition mènent un combat de plus en plus féroce.Lee Jae-myung, candidat du Minjoo aux législatives de l’arrondissement de Gyeyang à Incheon, a organisé une conférence de presse ce matin dans sa circonscription. Il a déclaré être conscient de l’attente et de la déception des citoyens à l’égard de son parti, et a affiché son intention de faire peau neuve pour le bien du peuple. Le directeur de la campagne électorale du Minjoo a surtout souligné l’importance de pondérer le Parti du pouvoir du peuple (PPP), force au pouvoir, afin de réaliser l’équilibre politique.Le PPP, de son côté, a tenu une réunion de son conseil électoral en présence de public à Daejeon, ville où il est au coude-à-coude avec le Minjoo. Il a incité à conforter le parti présidentiel pour régler les enjeux actuels des régions, évoquant que le versement du dédommagement débuterait bientôt grâce au soutien du chef de l'Etat Yoon Suk-yeol.Au cœur de la concurrence, le déplacement de l’aéroport de Gimpo fait polémique. Lee Jae-myung entend initier ce projet pour développer la ville où la hauteur des bâtiments est actuellement limitée. En revanche, la formation gouvernementale s’y oppose en raison de ses éventuels impacts sur le tourisme de l’île méridionale de Jeju. Cet engagement est même critiqué par certains députés du Minjoo selon lesquels il s’est déjà avéré peu efficace.