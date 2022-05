Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a reçu hier son homologue polonais Mariusz Błaszczak, actuellement en visite à Séoul. L’occasion pour eux de s’engager à élargir la coopération entre leurs pays en matière d’industrie de l’armement et d’échanger sur la récente situation sécuritaire.Selon Lee, si la Corée du Sud et l’Etat d’Europe centrale sont géographiquement éloignés l'un de l'autre, ils partagent des valeurs qui leur sont communes, comme la démocratie, la justice et la liberté, et travaillent aussi en étroite collaboration dans divers domaines, en particulier dans celui de la défense.Błaszczak a lui aussi exprimé sa satisfaction à l’égard d’une telle coopération, évoquant le fait que les deux nations maintiennent des relations de partenariat stratégique.