La Corée du Sud possède les meilleures infrastructures de recharge pour véhicule électrique

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud dispose d'une des meilleures infrastructures dédiées aux véhicules électriques au monde. C’est ce qu’a confirmé le rapport « Global EV Outlook 2022 » récemment publié par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) attachée à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).D’après les statistiques publiées, le nombre véhicules électriques par de point de recharge s’élève à 2,6 au pays du Matin clair, soit la meilleure proportion parmi les 30 pays étudiés. Il s'agit du nombre total de véhicules électriques divisé par celui de bornes de recharge. Plus le chiffre est faible, plus il est facile d'approvisionner une voiture électrique.A titre de comparaison, la moyenne mondiale est de 9,5 unités. L’Europe et la Chine, qui est le plus gros marché de VE au monde, affichent respectivement 15,5 et 7,2 unités. En termes de l'indice de la puissance de recharge par véhicule électrique (kW par VE), la Corée du Sud s’est également classée au premier rang avec 6,5 kW, contre 3,8 kW pour la Chine. Cet indice tient compte des performances de l'infrastructure et de la vitesse de recharge. La moyenne mondiale et celle européenne n’étaient que de 2,4 et de 1 kW.Séoul qui a vu la vente de véhicules électriques flamber l’an dernier, la plupart des bornes installées sont cependant des modèles de charge lente d'une puissance inférieure à 22 kW. L’année dernière, le nombre de bornes à charge lente et à charge rapide ont connu respectivement une hausse annuelle de 67 % et de 53 % pour atteindre 90 000 et 15 000 unités. Cela représente 86 % et 14 % de l’ensemble des chargeurs VE.Dans un contexte où l’industrie des véhicules électriques se développe non seulement en Corée du Sud mais aussi dans le monde entier, des voix s'élèvent pour concentrer les efforts sur la multiplication des bornes de recharge rapide. En effet, les ventes de véhicules électriques peuvent également augmenter avec l’amélioration de l’accès à ces sites.En conséquence, de plus en plus de constructeurs automobiles installent directement des points de recharge rapide. Hyundai Motor Group a par exemple lancé son propre réseau d’infrastructure baptisé « E-pit » dont les bornes assurent un approvisionnement presque deux fois plus rapide que les chargeurs du même type. Il comptait à la fin de l’année dernière 21 stations de cette marque avec 120 chargeurs rapides fournissant une puissance maximale de 350 kW. Le leader automobile sud-coréen s’est fixé l’objectif d’en installer 5 000 supplémentaires d’ici 2025.