Le G7 condamne fermement le lancement de missiles de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les pays membres du G7 ont vigoureusement blâmé le lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) par la Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence de presse Reuters.Dans une déclaration conjointe publiée par les ministres des Affaires étrangères du G7 et Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, les chefs de la diplomatie ont ainsi exprimé leur préoccupation face à la série d'essais de missiles balistiques sans précédent du régime de Kim Jong-un.Le G7 a notamment durci le ton condamnant le tir de trois missiles, dont un ICBM lancé le 25 mai dernier, juste après le déplacement du président américain Joe Biden en Corée du Sud et au Japon.Pour rappel, Washington a appelé à des sanctions onusiennes plus fortes contre Pyongyang. Pourtant, la Chine et la Russie ont mis leur veto à une telle résolution au Conseil de sécurité de l'Onu.Sachez que le G7 est un organe consultatif économique et de sécurité des pays développés, qui comprend les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon, le Canada, l'Allemagne et l'Italie.