Dokdo : Séoul juge inacceptable la protestation de Tokyo contre une recherche maritime

Regain de tensions sud-coréano-japonaises autour des îlots Dokdo, situées dans la mer de l’Est.Séoul a refusé d’accepter la protestation de Tokyo contre la recherche effectuée dans le secteur, dimanche et lundi, par un navire de son Agence hydrographique et océanographique (KHOA). Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué qu’il s’agissait d’une opération légitime, menée conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux législations sud-coréennes la concernant.Dans une conférence de presse, hier, le secrétaire général du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno, le porte-parole de l’administration de Fumio Kishida, a annoncé avoir confirmé que le bateau sud-coréen était en train de déployer dans la mer ce qui ressemble à un câble dans la zone économique exclusive (ZEE) de l’archipel. Et d’ajouter que son pays a vivement protesté auprès de Séoul par voie diplomatique. Effectivement, Tokyo en a fait part hier, et ce pour la première fois en cinq ans.Pour rappel, le pays du Soleil levant continue de revendiquer ces îles volcaniques de Dokdo, administrées par la Corée du Sud.