CIA : la Corée du Nord aurait besoin d'une aide alimentaire de 860 000 tonnes

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord nécessiterait une aide alimentaire d’environ 860 000 tonnes, l'équivalent de deux à trois mois de nourriture pour ses habitants. Ce chiffre est comparable à celui de l’an dernier estimé par la CIA, l’agence des renseignments des Etats-Unis.D’après son dernier rapport intitulé « The World Factbook » récemment mis à jour , une grande partie de la population nord-coréenne souffrirait d'un faible niveau de consommation et de malnutrition.La CIA craint surtout que l’insécurité alimentaire au royaume ermite soit exacerbée par les contraintes économiques liées à l’épidémie de COVID-19. Selon sa prévision, si ce dernier ne reçoit pas les 860 000 tonnes de nourritures, ses citoyens risquent de traverser des périodes extrêmement difficiles.La récente mauvaise situation au Nord est également confirmée par les images satellites. Selon la Voix de l'Amérique (VOA) qui s’appuie sur les données de l’Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), toutes les parties du pays communiste sont marquées en rouge foncé, ce qui signifie une sécheresse sévère.Dans ce contexte, le ministère sud-coréen de la Réunification a réaffirmé sa volonté d’apporter une assistance humanitaire à son voisin durement frappé par une pénurie alimentaire chronique. De plus, il a rappelé que Séoul attend toujours la réponse de Pyongyang afin de conjuguer leurs efforts dans la lutte contre le COVID-19.Par ailleurs, d’après l’analyse fournie par « The World Factbook », le régime de Kim Jong-un ne cesse de développer son programme de missiles balistiques.Toujours selon les estimations de la CIA, Pyongyang mise de plus en plus sur des activités illicites, dont notamment la cybercriminalité, pour financer ses programmes d'armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques.En 2022, la Corée du Nord compte un peu moins de 26 millions d’habitants, dont environ 12 %, à savoir près de 3,13 millions résident à Pyongyang, la capitale. Par ailleurs, l'espérance de vie moyenne est estimée à 71,77 ans : 67,88 chez les hommes et 75,88 chez les femmes.