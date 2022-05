COVID-19 : un réajustement progressif en vue pour les soins à domicile

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a pris aujourd’hui une nouvelle série de mesures sanitaires liées au COVID-19 au cours de la réunion quotidienne de son centre de gestion de crise. Elle concerne notamment les soins à domicile.Dans sa prise de parole, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Lee Sang-min a annoncé que l’exécutif réajustera le protocole sur ces traitements dès la semaine prochaine, puisque l’épidémie continue de reculer, et la prise en charge ou le suivi rapides des personnes à haut risque ont été décidés.Il s’agira concrètement d’augmenter le nombre de cliniques où les patients peuvent consulter un médecin en présentiel pendant la période de sept jours de leur isolement et de mieux les informer sur les services concernés par divers moyens comme l’envoi de SMS. De même, les patients ayant besoin d’une gestion intensive seront désormais surveillés seulement une fois, contre deux actuellement.Autre décision du jour. Elle concerne les crématoriums, qui croulaient sous les demandes au début de l’année, en particulier dans la région de Séoul. Afin d’éviter leur saturation en cas de nouvelle recrudescence de l'épidémie, l’exécutif est décidé à prendre une mesure préventive. Il fera rénover ou agrandir les 238 fours crématoires existants.A propos du bilan quotidien des contaminations, le ministre a précisé qu’il faisait état de 17 191 cas aujourd’hui. C’est la première fois depuis le 1er février que le chiffre est repassé en dessous du seuil des 20 000 pour un mardi. Il a alors tenu à remercier ses concitoyens d’avoir respecté les règles sanitaires.Le nombre de malades admis en soins intensifs a progressé de deux en un jour pour atteindre désormais 180. Et neuf décès supplémentaires ont été enregistrés, portant à 24 176 le total des victimes liées au coronavirus. Le taux de létalité reste toujours à 0,13 %.