Naissance de cinq oursons à collier, espèce en voie d'extinction, au mont Jiri

Photo : KBS News

Trois ourses à collier, espèce en voie de disparition, ont récemment donné naissance à cinq oursons au mont Jiri, le second plus haut sommet de Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de l'Environnement.L’un de ces cinq bébés a été mis au monde par une ourse baptisée « KF-94 », née en 2018 dans le cadre du projet de restauration de l’ours noir d’Asie au mont Jiri, situé dans le sud de la péninsule. Il s’agit donc du premier ours à collier de la 4e génération né dans la nature depuis le lancement de ce programme.Selon le ministère, cette naissance montre que l'initiative de réimplantation est entrée dans sa phase de stabilisation. Avec ces cinq nouvelles venues au monde, le nombre total d'ours à collier vivant dans la nature autour du mont Jiri s’élève ainsi à 79.Depuis 2017, quatre ours de cette espèce ont migré vers les environs du mont Deogyu dans la province de Jeolla du Nord.