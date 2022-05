Baisse simultanée de la production, de la consommation et des investissements en avril

Photo : YONHAP News

En avril, la production industrielle, la consommation et les investissements dans les biens d’équipement ont tous diminué, selon les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).L’indice de la production manufacturière est retombé à 116,4, soit un recul de 0,7 % sur un mois. En mars, il avait pourtant légèrement progressé, après deux mois de déclin.Le mois dernier, la régression concerne notamment le semi-conducteur et les produits alimentaires : -3,5 et -5,4 % respectivement. La production a en revanche rebondi dans l’hôtellerie ou encore la restauration, et ce dans le sillage de la levée des restrictions des horaires d’ouverture.En ce qui concerne la consommation, elle a accusé une baisse mensuelle de 0,2 %.Les investissements dans les biens d’équipement ont pour leur part chuté de 7,5 % par rapport à mars. C’est une des conséquences de l’envolée des prix des matières premières et des problèmes de chaîne d'approvisionnement sur fond d’inquiétude grandissante quant à l’inflation mondiale.