L’exécutif prêt à réduire les risques de l’endettement des micro-entrepreneurs

Photo : KBS News

Le gouvernement a tenu aujourd’hui une nouvelle réunion consacrée à la macroéconomie et la finance, la première de l’administration de Yoon Suk-yeol.Les discussions ont largement porté sur l’endettement croissant des autoentrepreneurs et la situation du marché financier.Le premier vice-premier de l’Economie et des Finances, qui a présidé la conférence, a alors annoncé que l’exécutif ferait en sorte de réduire étape par étape leur endettement et y réagirait de manière équilibrée pour ne pas ajouter de la difficulté dans ce processus.Bang Ki-sun a reconnu que la dette en question s’était alourdie en raison de l’épidémie de COVID-19 et des taux d’intérêt très bas. Du coup, il s’engagé à faire de son mieux pour appliquer rapidement les mesures visant à alléger la dette des petits commerçants, de la classe populaire ainsi que des jeunes à l’aide d’un nouvel additif au budget voté dimanche à l’Assemblée nationale.S’agissant du marché financier, le vice-ministre a expliqué que la volatilité élevée y régnait dans le sillage de l’incertitude due au changement de la politique monétaire des principaux pays et à l’inflation dans le monde. Il s’est cependant voulu rassurant, indiquant que l’exécutif ferait le nécessaire à temps face à une telle situation.