Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice poursuit son plan de transformation des centres de rétention des étrangers visés par une expulsion en centres de protection des étrangers dans le but d’assurer leur liberté de circulation et l'autonomie. Afin d’y parvenir, il a récemment publié un appel d’offres, qui va démarrer demain et durer jusqu'au 30 septembre, pour la recherche d'une installation alternative.Cette étude consistera à examiner la faisabilité de la création d’un tel établissement et des exemples dans les autres pays, tout en élaborant des plans de gestion et des règles à appliquer dans de nouveaux centres adaptés aux conditions locales et respectueux de la liberté de circulation et de l'autonomie des étrangers.Pour rappel, une polémique a éclaté au centre de détention pour étrangers de Hwaseong où un ressortissant marocain a été enfermé pieds et poings liés par des cordes. Face à la controverse, les autorités sud-coréennes ont mené une enquête en novembre 2021 avant de reconnaître la violation des droits de l'Homme et de présenter des mesures destinées à respecter le droit des migrants sous procédure d’expulsion en Corée du Sud.Cependant, il faudra plusieurs années pour qu’un nouveau type d’installation soit officiellement opérationnel. Même si le réaménagement des centres existants nécessite du temps et du budget, le ministère de la Justice est déterminé à transformer ceux existants de manière à protéger la liberté et le droit humain des étrangers. Il va publier les résultats de cette recherche par le biais du système de gestion de la recherche sur les politiques (PRISM) après le 30 septembre une fois la recherche terminée.