Elections du 1er juin : le président de la NEC promet une organisation transparente

Photo : KBS News

A la veille des premiers scrutins du quinquennat de Yoon Suk-yeol, le président de la Commission électorale nationale (NEC) a publié une déclaration à la nation.Roh Tae-ak y a annoncé que son institution gérerait le vote et le dépouillement de ses bulletins, de manière transparente et impartiale, d’autant que chaque voix exprimée est directement liée à la vie du peuple et permet de réaliser la démocratie locale.A propos du vote anticipé organisé vendredi et samedi derniers, Roh, qui est aussi juge de la Cour suprême, a affirmé que la NEC l’avait préparé soigneusement pour ne pas répéter l’erreur survenue à l’occasion du même dispositif permettant aux électeurs testés positifs au COVID d’exprimer leur droit quelques jours avant la présidentielle de mars.Le haut responsable a alors tenu à rappeler que demain aussi, les patients du coronavirus pourront déposer leur bulletin aux urnes du bureau de vote rattaché à leur domicile, mais seulement entre 18h30 et 19h30. Les électeurs « ordinaires » doivent y arriver au plus tard à 18h.La commission a également une pensée particulière pour tous ceux porteurs d’un handicap en leur offrant un service ciblé : vidéo en langue des signes ou aménagement d’un isoloir facile d'accès, entre autres.Son patron en a profité pour solliciter le suffrage de tous les électeurs, qui selon lui, déterminera leur vie comme celle de leur famille des quatre prochaines années, et pour exhorter tous les candidats aux élections de demain à prendre acte des résultats.