Rimpac : départ aujourd’hui de la flotte sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L’exercice Rim of the Pacific (Rimpac) aura lieu cette année du 29 juin au 4 août au large d’Hawaï. Il s’agit de vastes manœuvres aéronavales auxquelles participent tous les deux ans les nations riveraines du Pacifique, sous l’égide de la Marine des Etats-Unis.La Corée du Sud y est présente depuis 1990. Cette année, il s’agit de sa 17e participation et une flotte de plusieurs navires de transport et de guerre, d’un sous-marin, d’un avion de patrouille maritime, de deux hélicoptères ou encore de près de 1 000 soldats y prend part. Son ampleur n’a jamais été aussi importante auparavant. Elle a quitté aujourd’hui la base navale de Jeju, après une cérémonie marquant son départ.C’est le vice-amiral An Sang-min qui la conduit. Pendant les manœuvres, il dirigera l'entraînement du groupe de frappe expéditionnaire (ESG), à bord du navire d'assaut amphibie américain Essex. Il est le premier sud-Coréen à mener ces opérations, qui réuniront 13 navires de huit pays et quelque 1 000 membres des Corps des marines de neuf nations.Lancé en 1971, le Rimpac était initialement un exercice annuel, mais est devenu biennal à partir de 1974. Il a pour but de renforcer les capacités des pays littoraux du Pacifique à faire face ensemble à des menaces. Cette année, 38 vaisseaux, quatre submersibles, 170 aéronefs et près de 25 000 soldats de 26 pays y sont attendus.