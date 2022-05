Photo : YONHAP News

En ce dernier jour de mai, le soleil était au rendez-vous. Il a rayonné toute la journée sur la péninsule, même si quelques nuages l’ont légèrement masqué en début de matinée à Séoul.Les températures étaient plus fraîches ce matin mais sont reparties à la hausse dans l’après-midi. Le thermomètre a en effet perdu jusqu’à 7°C notamment dans les régions centrales. Il a ensuite nettement grimpé, culminant à 27°C dans la capitale et à Busan, 28°C dans un grand nombre de villes dont notamment Gangneung, Daejeon ou encore Andong, et 31°C à Daegu, entre autres.