Elections locales et législatives partielles : les bureaux de vote sont ouverts

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, mercredi 1er juin, les habitants du pays du Matin clair sont appelés aux urnes pour les élections locales, le renouvellement de leur rectorat d’académie et les législatives partielles. Le nombre d’électeurs s’élève à un peu plus de 44,3 millions. C’est environ 1,39 million de plus par rapport à il y a quatre ans. Et ils doivent élire entre autres 17 gouverneurs de province et maires de grande ville, les conseillers municipaux et provinciaux ainsi que les recteurs d’académie. A ne pas oublier non plus sept députés.A 6h du matin, les 14 465 bureaux de vote à travers tout le territoire ont ouvert leurs portes. Les citoyens « ordinaires » ont jusqu’à 18h pour glisser leurs bulletins. Ils sont au nombre de sept ou de huit selon les régions. C’est dans celle où on doit élire un député qu’on en reçoit un de plus. Ensuite, entre 18h30 et 19h30, les patients atteints du COVID-19 prendront le relai afin d’empêcher la propagation du coronavirus.Petit rappel : le vote anticipé s’est déroulé vendredi et samedi derniers. A cette occasion, près de 9,13 millions de citoyens ont déjà voté, soit 20,62 % de l’ensemble des électeurs. Un niveau jamais atteint dans l’histoire de la Corée du Sud.La KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, annoncera à 19h30, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes. Les dépouillements doivent débuter environ 30 minutes plus tard et ce n’est que vers minuit qu’on connaîtra les noms des vainqueurs.Comme ces élections de ce 1er juin se déroulent seulement à 22 jours de la prise de fonction du président de la République Yoon Suk-yeol, ces dernières sont considérées comme une « prolongation » de la présidentielle.