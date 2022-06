Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens sont appelés aujourd’hui aux urnes afin d’élire leurs nouveaux gouverneurs de province et maires de grandes villes, conseillers municipaux et provinciaux ainsi que recteurs d’académie. A ne pas oublier non plus les sept députés, puisque les législatives partielles se déroulent en même temps que les élections locales.Les 14 465 bureaux de vote à travers tout le territoire ont ouvert leurs portes dès 6h du matin. Trois heures plus tard, le taux de participation s’est élevé à 6 %. C'est ce que vient d’annoncer la Commission électorale nationale (NEC).6 %, c’est un peu moins comparé à il y a quatre ans. Le 13 juin 2018, à 9h, il était de 7,7 %.La NEC publie, à chaque heure pile, le taux de participation électorale.