Washington envisage d’adopter de nouvelles sanctions contre Pyongyang en cas de nouvel essai nucléaire

Photo : Getty Images Bank

Alors que plusieurs signes indiquent que la Corée du Nord s’apprête à effectuer son 7e essai nucléaire, Washington a envoyé un message d’avertissement à Pyongyang.L’ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, en a fait part hier devant des journalistes en affirmant que si le régime de Kim Jong-un passe à l’acte, son pays essaierait d’adopter de nouvelles sanctions contre lui au Conseil de sécurité de l’Onu.Avant cela, Washington avait déposé un nouveau projet de résolution contre le royaume ermite suite à sa nouvelle provocation militaire, la semaine dernière, après la tournée du président Joe Biden en Asie du Nord-est.Cependant, le texte n’a pas été adopté en raison du veto posé par la Chine et la Russie. Il envisageait, rappelons-le, d’imposer une nouvelle réduction du plafond des importations de pétrole par la Corée du Nord, si elle lance des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).A cet égard, les ministères sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères ont publié, vendredi dernier, un communiqué conjoint dans lequel ils ont exprimé « un profond regret » contre cette démarche de Pékin et de Moscou en faveur de leur allié traditionnel.