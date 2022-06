BTS à la Maison blanche : « Il faut éradiquer les crimes de haine contre les Asiatiques »

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop sud-coréen, BTS, s’est rendu hier à la Maison blanche, afin d'échanger avec le président américain Joe Biden sur la lutte contre les crimes de haine envers la communauté asiatique, à l’occasion du « Mois du patrimoine des Américains d’origine asiatique, des Amérindiens de Hawaï et des insulaires du Pacifique (AANHPI) ».Avant de s’entretenir avec le président Biden, les membres des Bangtan Boys se sont prononcés, tour à tour, sur ce sujet devant les journalistes. Leur nombre avait dépassé 100, soit le double comparé aux autres briefings.En se disant « affligés » par la recrudescence des crimes de haine anti-asiatique, les jeunes chanteurs ont notamment souligné que « l’égalité commence quand on reconnaît les différences des autres », avant de souhaiter que leur démarche constitue « un pas en avant pour que chacun de nous soit considéré comme un être significatif à part entière » pour permettre aux membres de la société de différentes origines « de se comprendre et de se respecter ».Pour rappel, depuis la propagation du COVID-19, les actes odieux contre les habitants d’origine asiatique se sont multipliées aux USA.En mars 2021, suite à la fusillade qui a coûté la vie à quatre femmes d’origine coréenne à Atlanta, le septuor dirigé par RM avait publié un communiqué dénonçant toute forme de discrimination raciale et de violence.