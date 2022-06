La Corée du Sud se prémunit contre la variole du singe et ferme les centres de dépistages temporaires de COVID-19

Photo : YONHAP News

La variole du singe continue à se propager en Europe et en Amérique. L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a lancé hier l’alerte « bleue » pour cette maladie infectieuse, à savoir le niveau le plus bas sur l’échelle de 4. Ce niveau demande une observation pour les épidémies qui surviennent à l’étranger.Le gouvernement a alors mis en opération une équipe de réponse pour une éventuelle apparition en Corée du Sud. Il compte également désigner cette zoonose virale comme une épidémie de niveau 2 sur une échelle de quatre, à savoir la même catégorie que le COVID-19 et la rougeole.En attendant le changement administratif, l’exécutif a demandé aux citoyens de signaler à la KDCA s’ils ont de la fièvre ou des frissons dans les trois semaines après un voyage à l’étranger.A propos du COVID-19, les centres de traitements pour les patients aux symptômes bénins et les lieux de dépistage temporaires sont fermés à partir d’aujourd’hui. Pour les personnes arrivant au pays du Matin clair, elles doivent désormais subir un test PCR au plus tard trois jours après leur arrivée.Par ailleurs, les étrangers peuvent à nouveau entrer dans le pays sans visa pour un séjour de courte durée via les aéroports de l’île méridionale de Jeju et de Yangyang, dans la province de Gangwon.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 15 797 nouveaux cas confirmés. Le nombre de patients en réanimation s'est élevé à 188, et celui de décès a augmenté de 21.