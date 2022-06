Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les élections locales et les législatives partielles se déroulent en même temps en Corée du Sud.Dès 6h du matin, 14 465 bureaux de vote à travers tout le territoire ont ouvert leurs portes et depuis les habitants du pays du Matin clair font la queue pour élire leurs futurs gouverneurs de province et maires de grandes villes, conseillers municipaux et provinciaux ainsi que recteurs d’académie. A ne pas oublier non plus les sept députés.D’après la Commission électorale nationale (NEC), le taux de participation s’est élevé à 12 % à 11h. C’est 3,7 points de moins comparé à il y a quatre ans.A chaque heure pile, la NEC fournit le taux de participation électorale.