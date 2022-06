Les exportations ont atteint le deuxième record de l’histoire en mai

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont établi le deuxième meilleur record en mai dernier. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources, elles ont grimpé de 21,3 % en glissement annuel pour atteindre 61,5 milliards de dollars. Il s’agit par ailleurs d’un niveau jamais atteint pour un mois de mai.Malgré la flambée des prix et la perturbation des chaînes d’approvisionnement, les ventes à l’étranger se sont accrues pour le 19e mois consécutif. Elles ont connu une augmentation à deux chiffres depuis février 2021.Pourtant, la balance commerciale reste déficitaire depuis deux mois. Les importations ont bondi de 32 % pour s’élever à 63,2 milliards de dollars. Cette hausse est due au renchérissement des matières premières et des énergies, suite à la guerre russo-ukrainienne. Les achats hors frontières ont connu une progression plus importante que celle des exportations pour le 12e mois de suite.En mai, les importations des énergies comme le pétrole brut et le gaz sont montées en flèche de 84,4 % sur un an avec 14,75 milliards de dollars.