Les cinémas retrouvent le nombre de spectateurs d’avant la pandémie

Photo : YONHAP News

Les salles de cinéma ont repris des couleurs. Le mois dernier, le nombre de spectateurs s’est élevé à 14,5 millions, soit un record depuis janvier 2020, peu avant le début de la propagation du COVID-19. Il a quasiment retrouvé le niveau d’avant la pandémie. Selon le Conseil du film coréen (Kofic), l’équivalent du CNC français, le chiffre a bondi de 366 % sur un mois, dépassant pour la première fois la barre des 10 millions depuis l’apparition du coronavirus.Cette embellie est notamment conduite par le succès des films « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et « The Roundup ». Le long-métrage de Marvel Studio, qui a débarqué dans les salles obscures le 4 mai, a cumulé jusqu’à hier 5,8 millions d’entrée.Quant au film sud-coréen « The Roundup », il a occupé la tête du box-office dès sa sortie le 18 mai. En deux semaines, il a franchi le seuil des 7 millions de spectateurs, en dépassant son premier volet « The Outlaws ». Il suit de près l’œuvre oscarisée « Parasite » qui détient ce record en seulement 12 jours.Le long-métrage de Lee Sang-yong raconte l’histoire d’un policier qui poursuit à mains nues un malfaiteur qui commet des crimes en Corée du Sud et au Vietnam.