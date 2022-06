NEC : la participation au scrutin s’élève à 38,3 % à 13h

Photo : KBS News

Les élections locales et les législatives partielles se déroulent ce mercredi en Corée du Sud.14 465 bureaux de vote à travers tout le territoire ont ouvert leurs portes dès 6h du matin et depuis les habitants du pays du Matin clair continuent de s’y rendre afin de choisir leurs nouveaux gouverneurs de provinces et maires de grandes villes, conseillers municipaux et provinciaux ainsi que recteurs d’académie. Sept députés sont également à élire.A chaque heure pile, la Commission électorale nationale (NEC) fournit le taux de participation. A 13h, il s’est élevé à 38,3 %. C’est 5,2 points de moins par rapport à il y a quatre ans, à la même heure.Ce chiffre comprend désormais le vote anticipé qui s’est déroulé vendredi et samedi derniers. Le taux de participation électorale lors de ces deux jours de scrutin a été de 20,62 %, un niveau jamais atteint dans l’histoire.Ceux qui n’ont pas pu voter ce matin ont jusqu’à 18h pour glisser leurs bulletins. Trente minutes plus tard, les patients atteints du COVID-19 prendront le relai afin d’empêcher la propagation du coronavirus.La KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, annoncera à 19h30, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.