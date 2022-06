Dokdo : Séoul rejette encore les protestations de Tokyo contre la recherche maritime

Photo : YONHAP News

Séoul a rejeté hier, pour la deuxième journée consécutive, la protestation de Tokyo contre la recherche maritime aux alentours des îlots Dokdo, effectuée dimanche et lundi, par un navire de son Agence hydrographique et océanographique (KHOA).Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué de nouveau qu’il s’agissait d’une opération légitime, réalisée conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux législations sud-coréennes la concernant.Pour rappel, le secrétaire général du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno, qui est le porte-parole de l’administration de Fumio Kishida, avait annoncé avant-hier avoir vivement protesté auprès du gouvernement sud-coréen contre cette opération qui, selon lui, aurait traîné un câble dans la zone économique exclusive (ZEE) de l’archipel.Pour rappel, le Japon continue de revendiquer ces îlots volcaniques dans la mer de l’Est qui appartiennent belle et bien à la Corée du Sud autant sur le plan juridique, historique, et géographique.