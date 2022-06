Météo : les sud-Coréens se déplacent aux urnes sous une chaleur de plomb

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui marque à la fois la première journée du mois de juin mais aussi un jour important dans la vie des citoyens sud-coréens. En effet, ce mercredi 1er juin, ils sont appelés à se rendre aux urnes pour différentes élections, dont notamment celles locales et les législatives partielles. Et les habitants du pays du Matin clair ont pu profiter d’un temps idéal pour aller voter. A noter que les jours d'élections en Corée du Sud sont fériés.Pour les plus matinaux, quelques nuages flottaient dans le ciel dans la région métropolitaine et le nord-est, ainsi que sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju. Les températures étaient cependant déjà assez agréables, autour de 17°C pour une grande partie du territoire.Pour ceux qui ont fait la grasse matinée, le soleil a tapé fort et la chaleur a été pesante dans l’après-midi. Plus de 30°C ont été recensés dans les régions centrales, 28°C à Séoul et sa banlieue, ainsi que 27°C sur la côte sud, entre autres.Par ailleurs, en plus d’avoir un ciel dégagé, les sud-Coréens ont pu sortir sans se soucier des particules fines, étant donné, que la qualité de l’air a été très bonne toute la journée.