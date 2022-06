Sondages sorties des urnes : le PPP remporterait 10 postes de gouverneur de province et maire de grande ville

Photo : KBS News

Les résultats des sondages à la sortie des urnes pour les élections locales et les législatives partielles qui se sont déroulées aujourd’hui viennent de tomber.Ces estimations donnent 10 gouverneurs de province ou maires de grande ville au Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, et quatre autres au Minjoo, la première force de l’opposition. Les deux formations sont au coude-à-coude dans les trois autres régions.Concernant les sept postes de député en jeu, les enquêtes ont été menées à deux endroits : à Gyeyang-B dans la ville d’Incheon où le candidat malheureux à la présidentielle, Lee Jae-myung, représente le Minjoo et à Bundang-A, à Sungnam dans la province de Gyeonggi, où Ahn Cheol-soo du PPP, un autre ex-prétendant à la Cheongwadae, souhaite être élu. Lee serait en avance avec 54,1 % de soutien dans sa circonscription avec 8,2 points d’avance. Ahn, pour sa part, pourrait obtenir 64 % des voix, avec 28 points de plus que son rival.Ces sondages ont été effectués par les trois chaînes de télévision terrestres dont la KBS. Ils présentent un taux de confiance de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,6 à 3,4 %. Plus de détails sont disponibles sur le site Internet de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio.Cette information reste, bien sûr, au conditionnel et doit être confirmée dans les heures à venir.