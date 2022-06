Elections locales : le taux de participation s’élève à 50,9 %

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair sont allés ce mercredi aux urnes pour les élections locales, le renouvellement de leur rectorat d’académie et les législatives partielles. Leur nombre s’élevait à un peu plus de 44,3 millions. C’est à 6h du matin que les 14 465 bureaux de vote à travers tout le territoire ont commencé à accueillir les citoyens pour fermer définitivement leurs portes à 19h30. Crise sanitaire oblige, les patients atteints du COVID-19 ont été obligés d’exercer leur droit de vote, séparément, entre 18h30 et 19h30 donc.D’après la Commission électorale nationale (NEC), le taux de participation s’est élevé à 50,9 %, soit 9,3 points de moins qu’il y a quatre ans. Les dépouillements ont commencé aux alentours de 20h et ce n’est qu’après minuit qu’on commencera à connaître les noms des vainqueurs.Pour les impatients, les premières estimations basées sur les sondages à la sortie des urnes montrent que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, remporterait 10 postes de gouverneur de province ou maire de grande ville et le Minjoo, la première formation de l’opposition, quatre. Les deux formations sont au coude-à-coude dans les trois autres régions. Concernant les sept postes de député en jeu, les enquêtes ont été menées à deux endroits : à Gyeyang-B dans la ville d’Incheon où le candidat malheureux à la présidentielle, Lee Jae-myung, représente le Minjoo, et à Bundang-A, à Sungnam dans la province de Gyeonggi, où Ahn Cheol-soo du PPP, un autre ex-prétendant à la Cheongwadae, souhaite être élu. Lee serait en avance avec 54,1 % de soutien dans sa circonscription avec 8,2 points d’avance. Ahn, pour sa part, pourrait obtenir 64 % des voix, avec 28 points de plus que son rival.Les sondages présentent un taux de confiance de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,6 à 3,4 %. Plus de détails sont disponibles sur le site de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio. Cette information reste, bien sûr, au conditionnel et doit être confirmée dans les heures à venir.Comme ces élections du 1er juin se tiennent seulement 22 jours après l’arrivée au pouvoir du chef de l’Etat Yoon Suk-yeol, ces dernières sont considérées comme une « prolongation » de la présidentielle.