Elections locales 2022 : large victoire du PPP, sévère déroute du Minjoo

Photo : KBS News

L’opération reconquête a été un succès pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Aux élections locales organisées hier en un seul tour, la formation présidentielle a renoué avec la victoire après une défaite cuisante il y a quatre ans.Effectivement, le mouvement conservateur s’est imposé dans 12 des 17 grandes villes et provinces. Ses candidats ont été élus maires de sept principales métropoles dont Séoul, Busan, Daegu et Incheon, et gouverneurs de cinq provinces, celles du Chungcheong, du Gyeongsang et du Gangwon.De son côté, le Minjoo a essuyé un sérieux revers sauf dans ses bastions traditionnels comme Gwangju et le Jeolla. La première force de l’opposition n’a gagné que cinq de ces postes les plus importants. Une belle prise pourtant. Le parti de centre-gauche s’est maintenu dans la province de Gyeonggi, où la bataille a été extrêmement serrée entre son prétendant Kim Dong-yeon et son adversaire du PPP, Kim Eun-hye, qui auraient été soutenus respectivement par Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol qui s’étaient affrontés à la présidentielle de mars.Avec son ancrage local, le PPP a donc réussi une deuxième alternance successive cette année. Les électeurs semblent ainsi souhaiter rendre facile l’exercice du pouvoir pour un gouvernement qui vient de s’installer.De même, aux législatives partielles qui ont eu lieu en même temps hier, le parti présidentiel l’a emporté haut la main. Il a gagné cinq des sept sièges en jeu. Les deux prétendants emblématiques, Ahn Cheol-soo du PPP et Lee Jae-myung du Minjoo, l’ont tous deux remporté.Le PPP a également raflé la mise pour les postes de maires des petites villes, des communes et des arrondissements. Ce jeudi matin, le décompte des voix n'était pas complètement terminé, mais il a confirmé sa victoire dans 145 des 226 que compte le pays, contre 63 pour son parti rival. Il dispose également d’une avance pour leurs conseillers.