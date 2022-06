Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais réunis autour du dossier nord-coréen

Photo : Getty Images Bank

Le représentant spécial américain pour la Corée du Nord Sung Kim est arrivé aujourd’hui à Séoul pour s'entretenir demain avec ses homologues sud-coréen et japonais sur le dossier nord-coréen. Il y restera jusqu’au 4 juin.Selon le département d'Etat américain, Sung Kim discutera avec les négociateurs sud-coréen Kim Gunn et japonais Takehiro Funakoshi de différents sujets tels que les récents tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) nord-coréens et de la réponse de la communauté internationale sur l'état pandémique dans le pays communiste.La dernière visite de l'officiel américain remonte à avril, toujours dans le cadre du dossier nord-coréens.Par ailleurs, il s'agit de la première réunion trilatérale depuis la prise de fonction de Kim Gunn, organisée dans un contexte où le 7e essai nucléaire nord-coréen serait imminent, et de la rencontre des négociateurs des trois pays en quatre mois depuis la conférence en présentiel, tenue en février dernier à Hawaï, entre leurs ministres des Affaires étrangères.D'après la diplomatie américaine, Sung Kim réaffirmera la volonté de Washington de chercher à renouer le dialogue avec Pyongyang et son engagement à coopérer avec la communauté internationale dans le dossier balistique et d'armes de destruction massive de l'Etat ermite. Et d'ajouter que le déplacement de l’émissaire américain souligne notamment l'étroite collaboration avec Séoul et Tokyo dans le but de dénucléariser complètement la péninsule coréenne.