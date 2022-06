Photo : YONHAP News

Au lendemain des scrutins locaux, le président de la République s’est exprimé sur leurs résultats.Selon sa porte-parole, Yoon Suk-yeol les perçoit comme le souhait des sud-Coréens de voir son gouvernement se démener de son mieux pour rétablir l’économie nationale et pour améliorer leur quotidien. Il a également remercié ses concitoyens d’avoir fait preuve de civisme pour le bon déroulement des élections.Le chef de l’Etat s’est aussi engagé à œuvrer pour venir en aide aux plus démunis et pour revigorer l’économie, les priorités les plus urgentes, selon lui, en travaillant main dans la main avec les collectivités locales.