OMS : la situation pandémique s'aggrave en Corée du Nord

La Corée du Nord a recensé hier environ 96 600 nouveaux cas de « fièvre ». Le chiffre reste en dessous des 100 000 pour le 3e jour consécutif. Ces données proviennent de la KCNA, son agence de presse officielle, qui a cité le quartier général de la prévention des maladies d'urgence du pays communiste.Les autorités nord-coréennes mettent en avant la tendance baissière. En effet, le nombre de nouveaux cas journaliers s'est établi le 12 mai à 18 000, avant d'atteindre un pic trois jours après avec 392 900.L'Etat ermite a enregistré plus de 3,8 millions de malades cumulés depuis la fin avril et 69 décès. Cela donne donc un taux de létalité de 0,0002 % et laisse douter de la crédibilité des chiffres rendus publics par Pyongyang.L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est pour sa part plus inquiète de la propagation du coronavirus au nord du 38e parallèle.Mike Ryan, responsable des situations d'urgence à l'OMS, a ainsi indiqué que même si le manque d'informations ne permet pas une évaluation correcte, le cas nord-coréen semble empirer. Avant d'ajouter que l'institution avait offert à trois reprises des vaccins au royaume ermite, où 25 millions d'habitants ne sont pas encore vaccinés.Par ailleurs le docteur Ryan a souligné que l’OMS travaillait avec la Corée du Sud et la Chine pour lui fournir une aide médicale, et trouvait cette coopération très positive.