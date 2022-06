Elections locales 2022 : le taux de participation est de 50,9 %

Photo : YONHAP News

50,9 %, c’est le taux de participation aux élections locales d’hier, selon la Commission électorale nationale (NEC), un chiffre inférieur de 9,3 points à celui d’il y a quatre ans. Il s’agit aussi de son deuxième plus bas de l’histoire des scrutins locaux.Géographiquement, le taux est le plus faible à Gwangju. Dans cette cinquième ville de Corée du Sud, seulement 37,7 % des électeurs ont fait le choix de se rendre aux urnes. Cependant, ce niveau est bien plus haut dans le Jeolla du Sud (58,5 %), dans le Gangwon (57,8 %), à Séoul (53,2 %) et dans sa province proche de Gyeonggi (50,6 %).Pourtant, la participation au vote anticipé, organisé vendredi et samedi derniers, avait atteint un niveau historiquement haut, avec 20,62 %. La NEC explique cela par un « effet de dispersion », et non pas un désintérêt des habitants pour les élections d’hier. En outre, ces scrutins locaux ont eu lieu seulement trois mois après la présidentielle.En ce qui concerne la participation aux législatives partielles organisées elles aussi hier, elle s’est élevée à 55,6 %.La commission a par ailleurs annoncé qu’hier, un total de 508 candidats avaient été élus sans vote dans tout le pays, puisqu’ils n’avaient pas d’adversaires.