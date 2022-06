Les progressistes se maintiennent dans neuf rectorats d’académie

Photo : YONHAP News

Hier, les sud-Coréens ont voté pour élire aussi les recteurs d’académie des 17 métropoles et provinces du pays.Là aussi, les candidats conservateurs ont réalisé une percée importante. Ils ont réussi à ravir huit d’entre elles, dont Busan, Daegu et les provinces de Gyeonggi et de Gangwon. Un résultat encourageant, puisqu’ils n’étaient arrivés en tête que dans trois en 2018 et dans quatre en 2014.Les progressistes ont donc perdu cinq fauteuils, en s’imposant cette fois dans seulement neuf grandes villes et provinces. Ils se sont maintenus notamment à Séoul, à Incheon, à Ulsan et dans le Jeolla.Dans la capitale, Cho Hee-yeon a été reconduit pour un troisième mandat, une victoire obtenue suite à l’échec de la candidature commune de ses trois rivaux conservateurs et centristes. Même constat dans la ville de Sejong et dans le Chungcheong du Sud.Dans le Chungcheong du Nord, le candidat conservateur l’a emporté après s’être allié avec ses adversaires du même camp.