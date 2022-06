Le taux de particules ultrafines recule en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le taux de particules ultrafines (PM 2,5) enregistré entre décembre dernier et mars, a reculé de 4 % par rapport à il y a un an en Corée du Sud. En effet, il s'est établi à 23,3 µg/m3 pour la troisième période des « mesures saisonnières pour lutter contre les particules fines ». Il a atteint 24,3 µg/m3 lors de la deuxième édition de cette campagne couvrant les quatre mois entre décembre 2020 et mars 2021.Durant ce troisième volet, 18 jours « mauvais » ont été recensés avec un taux dépassant 36 µg/m3, soit 7,7 jours de moins comparés à la moyenne des trois dernières années. Quant aux jours classés « bons » où ce chiffre est en dessous des 15 µg/m3, son nombre s'est élevé à 40, soit 5 jours supplémentaires par rapport à la période précédente, et de 14,7 jours de plus que la moyenne établie depuis 2019.Le Centre national des particules fines explique cette amélioration de la qualité de l'air sud-coréen par la baisse des activités des centrales à charbon et de la circulation des véhicule à diesel, d'une part, et les facteurs externes dont le recul de la concentration de ces particules en Chine, d'autre part.En revanche, les conditions météorologiques n'ont pas aidé, avec la diminution du nombre de jours de pluie et la hausse de celui de vent léger où sa vitesse ne dépasse pas 1,2 mètre par seconde.Le directeur du centre a souligné que grâce aux mesures saisonnières, la pollution atmosphérique par les particules ultrafines a commencé à reculer dans le pays. Et d'ajouter que l’organisation se focalisera davantage sur l'analyse scientifique des facteurs générant des particules et des effets des mesures.