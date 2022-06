COVID-19 : moins de 10 000 cas pour la première fois depuis 19 semaines pour un jeudi

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 9 898 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés. Leur nombre n’était plus retombé sous le seuil des 10 000 pour un jeudi depuis 19 semaines. Certes, c’est une baisse due à celle des dépistages, puisque hier, était un jour férié, mais globalement, la propagation de l’épidémie continue de reculer.Le nombre de patients admis en soins intensifs a diminué de 12 personnes sur une journée, à 176. Il reste donc inférieur à 200 pour le sixième jour de suite. De plus, 15 décès supplémentaires ont été enregistrés.Dans ce contexte, l’institut national des sciences mathématiques (NIMS) prévoit qu’à la mi-juin, le bilan quotidien des contaminations devra chuter entre 6 000 et 10 000 en moyenne, si l’isolement obligatoire de sept jours des personnes testées positives n’est pas levé d’ici là et le taux de reproduction du coronavirus se maintient au niveau actuel de 0,82.Pourtant, les autorités sanitaires entendent lancer cette semaine les discussions concernant la levée de l’obligation en question. Leurs résultats seront toutefois annoncés fin juin. En attendant, elles recommandent aux personnes à haut risque, en particulier aux plus de 80 ans, de recevoir une quatrième dose de vaccin.