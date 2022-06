Le parc de Yongsan ouvert au public à titre d'essai

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen ouvre au public à titre d'essai les terrains situés à Yongsan sur lesquels sera installé un immense parc.La même décision a été prise le mois dernier mais annulée au lendemain de son annonce officielle, en raison du manque de structures pratiques destinées aux visiteurs.Les lieux en question seront donc accessibles au public le 10 juin pour une période de dix jours. La première entrée sera effectuée ce jour-là à 11h et la dernière, le 19 juin à 13h. Un groupe de 500 personnes sera autorisé toutes les deux heures, soit cinq fois par jour.L'espace en question sera d'une longueur de 1,1 kilomètre reliant la station de métro Shinyongsan et la sortie nord du Musée national de Corée. Les visiteurs pourront également se promener dans la cour avant du nouvel immeuble présidentiel, où sont exposés des véhicules blindés ou d'autres équipements de sécurité dédiés au président de la République.La réservation, qui fonctionne par ordre d'arrivée, débutera le 5 juin à 14h, pour six billets au maximum par personne. Les visiteurs de la cour présidentielle devront se munir de leur carte d'identité.Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports a expliqué que pour cette ouverture au public, davantage de bancs, d'ombrières et de food truck étaient installés, et des fragments de ciment ou des roches, enlevés.Dans la foulée, une bibliothèque pour enfants sera également inaugurée le 10 juin. Elle est construite elle aussi sur les emplacements de l’ancienne base militaire américaine.Plus d'informations seront disponibles à partir d'aujourd’hui sur www.yongsanparkstory.kr.