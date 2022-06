Dialogue de Shangri-La : rencontre possible entre les ministres sud-coréen et chinois de la Défense

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et chinois de la Défense pourraient se rencontrer en marge du dialogue Shangri-La, un forum annuel sur la sécurité en Asie, prévu cette année du 10 au 12 juin à Singapour. Une annonce faite aujourd’hui par l’armée sud-coréenne.Si leur entretien a lieu, il s’agira du premier depuis deux ans et sept mois. Les deux hommes partageront alors l’évaluation de la situation dans la péninsule où la tension monte dans la perspective d’un septième essai nucléaire de la Corée du Nord, et échangeront aussi sur les moyens de l’apaiser.D’après l’Institut international d'études stratégiques (IISS), le think tank britannique qui organise la conférence, le sud-Coréen Lee Jong-sup a déjà décidé d’y prendre part, et son homologue chinois Wei Fenghe ferait de même en vue de discuter de la vision de son pays pour l’ordre régional de l’Asie-Pacifique.La rencontre des deux ministres sera scrutée avec une attention particulière, puisque Pékin pourrait en profiter pour faire part de sa position à l’égard du projet de l’administration de Yoon Suk-yeol, qui cherche à « normaliser » la base où a été installé le bouclier anti-missile américain, connu sous le nom de THAAD, celle de Seongju, à quelque 200 km au sud-est de Séoul. Un déploiement qui a suscité de vives protestations de l’empire du Milieu.En revanche, il n’est pas encore certain que Lee rencontre son homologue japonais Nubuo Kishi. Les autorités sud-coréennes estiment encore trop tôt pour tenir leur entrevue, alors que les relations des deux pays voisins restent toujours refroidies en raison de plusieurs contentieux diplomatiques et mémoriels.