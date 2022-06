Photo : YONHAP News

La chaleur et les rayons du soleil sont toujours intenses au pays du Matin clair. Météo-Corée alerte même aujourd’hui ses habitants à se protéger soigneusement des UV, qui seront très forts. De plus, l’administration météorologique a émis un avertissement « sécheresse » pour l’est du territoire.Par ailleurs, le ciel sud-coréen était encore bien dégagé. Néanmoins dans l’après-midi, aux alentours de 15h, de légers nuages ont survolé la région métropolitaine, et d’autres plus menaçants ont envahi le quart sud-ouest et l’île méridionale de Jeju.Du côté des températures, elles se maintiennent à des valeurs assez élevées. Séoul a enregistré 27°C, Daejeon et Andong ont recensé 30°C, et Daegu est monté jusqu’à 34°C, entre autres. Jeju n’a pas dépassé les 24°C et ne s’est pas non plus départi de ses masses nuageuses.