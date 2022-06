Liberté religieuse : Washington toujours inquiet des violations en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a une nouvelle fois partagé son inquiétude concernant de graves violations de la liberté religieuse en Corée du Nord.Dans son rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde, publié hier, le département d’Etat a évoqué le fait que le pays communiste figurait, depuis 2001, sur sa liste noire des pays « particulièrement préoccupants » en la matière. Et d’ajouter que Washington continue de signaler ces atteintes à l’occasion de forums multinationaux, en particulier lors des consultations bilatérales avec les nations qui ont établi des relations diplomatiques avec Pyongyang.Le document rappelle également que l’administration américaine avait proposé avec d’autres pays la résolution sur les droits humains au nord du 38e parallèle, adoptée en décembre dernier par l’Assemblée générale des Nations unies. Un texte qui, selon le rapport, condamne les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits de l’Homme, et qui fait état d’une sérieuse inquiétude à l’égard de la peine de mort pour des raisons religieuses.