Football : la Corée du Sud s’incline lourdement face au Brésil (5-1)

Photo : YONHAP News

Une défaite cuisante pour l’équipe sud-coréenne de football. Les hommes de Paulo Bento ont affronté, hier soir, en match amical, le Brésil, au stade de la Coupe du Monde, à Séoul. Et ils ont étés battus 5 buts à 1.Menée dès la 7e minute, la Corée du Sud a bien répondu par le biais de l’attaquant Hwang Ui-jo. Le joueur des Girondins de Bordeaux a inscrit un joli but en pivot à la 31e minute. Malheureusement la suite a été moins joyeuse pour les coéquipiers de Son Heung-min. Neymar par deux fois (42e et 57e), Coutinho (80e) et Gabriel Jesus (90e+3) ont aggravé le score.Ainsi, la sélection sud-coréenne enregistre un total d’une victoire et de six défaites face au pays de la Samba. Pour rappel, en 1991, elle s’était imposée face à la Seleçao, 1 à 0, en match amical à Séoul, grâce à une réalisation de Kim Do-hoon. Depuis, elle enchaîne les revers.Le prochain rendez-vous pour les guerriers de Taeguk est prévu le lundi 6 juin, à Daejeon. Ils recevront le Chili en match amical.