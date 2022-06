L’inflation au plus haut depuis 14 ans : +5,4 % en mai

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation continuent d’augmenter pour atteindre 5,4 % en mai sur un an, selon les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat). La Corée du Sud n’avait pas atteint un tel niveau d’inflation depuis 13 ans et neuf mois.Les plus fortes hausses se font ressentir dans les secteurs des produits industriels et ceux d’élevage. Les cours des produits pétroliers ont accéléré de 34,8 % : +45,8 % pour le gazole et +60,8 % pour le kérosène.Les prix des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont quant à eux progressé de 4,2 % (1,9 % en avril ). L’électricité et le gaz ont pris 11 % et les services 3,5 %.Et en ce qui concerne les prix des biens de première nécessité, 141 articles étroitement liés à la vie quotidienne, ont bondi de 6,7 %. C’est du jamais-vu depuis juillet 2008.Le gouvernement se mobilise pour protéger les sud-Coréens face à l’accélération de l’inflation. Une première annonce allant dans ce sens a été faite. Il a promis d’œuvrer au maximum afin que les effets de ses récentes mesures visant à stabiliser leur quotidien se fassent sentir rapidement.L’exécutif a également détaillé les décisions destinées à contrer la flambée des prix des produits agricoles et d’élevage. Il s’agit entre autres de poursuivre des efforts de désinfection pour enrayer la propagation de la peste porcine africaine et de stocker 34 000 tonnes de choux, de navets et d’ails, et ce en préparation de l’éventuelle dégradation des conditions météorologiques cet été.