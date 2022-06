Séoul-Tokyo : réunion entre les directeurs généraux des Affaires d’Asie-Pacifique

Photo : YONHAP News

Le directeur général sud-coréen des Affaires d’Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères, Lee Sang-ryeol, a tenu une réunion, hier matin à Séoul, avec son homologue japonais Takehiro Funakoshi afin de discuter des dossiers d’actualité.Selon le ministère sud-coréen, les deux hommes ont constaté de nouveau que la Corée du Sud et le Japon devraient rétablir et améliorer leurs relations bilatérales le plus vite possible. A cette fin, ils sont convenus d’assurer la continuité et la rapidité d’une communication au niveau des autorités diplomatiques.Cependant, les deux parties ont rencontré encore une fois le vieil écueil. D’après le ministère japonais, Funakoshi a exprimé sa protestation contre l’enquête maritime que la Corée du Sud mène depuis le 28 mai dernier dans les environs des îlots Dokdo, situés entre la péninsule coréenne et l’archipel nippon.En riposte, Lee a souligné que « Dokdo est historiquement, géographiquement et au regard du droit international, de toute évidence un territoire propre à la Corée du Sud ». Et d’ajouter que Séoul n’accepterait aucune contestation de la part de son voisin dans ses activités menées en toute légitimité conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), aussi bien qu’au vu des lois sud-coréennes.