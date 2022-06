COVID-19 : levée de l’isolement des arrivants non-vaccinés de l’étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui une levée de deux restrictions liées au COVID-19 lors de la réunion quotidienne de son centre de gestion de crise.Le Premier ministre, qui l’a présidée, a détaillé qu’à partir du 8 juin, toute personne, vaccinée ou non, arrivant de l’étranger ne devra plus observer une période de quarantaine. Actuellement, les individus non vaccinés doivent se soumettre à un isolement de sept jours.Han Duck-soo s’est aussi engagé à normaliser rapidement les vols internationaux pour répondre à la demande croissante des voyages. Pour cela, le nombre et la durée de vols en partance et à destination de l’aéroport international d’Incheon ne seront plus encadrés dès mercredi prochain.Le chef du gouvernement a expliqué avoir pris une telle décision en tenant compte de la situation épidémique stable et de la capacité de réaction médicale, en vue de minimiser les inconvénients pour les sud-Coréens.Han a cependant annoncé le maintien de l’obligation du test PCR ou antigénique rapide pour ceux qui viennent de l’étranger avant leur entrée sur le territoire national et d’un test PCR dans un délai de trois jours suivant leur arrivée.Du côté du bilan quotidien des contaminations, un total de 12 542 nouveaux cas ont été répertoriés en l’espace de 24 heures. Soit une hausse de quelque 2 000 infections sur une journée. C’est une conséquence de l’augmentation des dépistages, hier, après un jour férié, la veille.