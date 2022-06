Rain va donner un concert solo à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le chanteur sud-coréen Bi ou Rain donnera un concert solo à la Cheongwadae, soit une première depuis que ce haut lieu symbolique a été rendu aux citoyens. Le spectacle est programmé le vendredi 17 juin à 19h.L’artiste de renommée internationale, de son véritable nom Jung Ji-hoon, a dévoilé hier cette nouvelle sur ses réseaux sociaux, tout en se disant honoré de cette opportunité.Pour rappel, le nouveau chef de l’Etat a rendu l’ancien palais présidentiel aux citoyens le jour même de son investiture, le 10 mai dernier. Depuis, l’émission de la KBS « Open Concert » a donné un spectacle le 22 mai dans le jardin en face du bâtiment principal de la Maison bleue. Et plusieurs chanteurs sont montés sur scène dans le cadre du tournage de ce programme télévisé à succès.Cette fois, Rain se produira seul à la Cheongwadae. Par ailleurs, il réalisera son concert en collaboration avec la plateforme mondiale de streaming Netflix.Dans la foulée, la star mondiale a lancé un appel à participation envers ceux qui voudraient danser ensemble pour réaliser la meilleure scène et se faire connaître auprès de 195 pays. Il a demandé aux futurs membres trois éléments à respecter : le code vestimentaire tout en noir, une paire de lunettes noires et une passion enflammée pour se laisser guider par le rythme.